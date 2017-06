MOV_Fashion Day une patrimônio histórico e moda em evento na Casa de Brusque

Patrimônio histórico e moda interligados. Foi isso que o MOV_Fashion Day, promovido pela Uniasselvi/Assevim, mostrou na noite desta quinta-feira, 22, em evento na Casa de Brusque, que reuniu empresários, historiadores, acadêmicos, professores e a comunidade em geral.

Além de um desfile da coleção outono/inverno, com várias roupas e acessórios inspirados na Villa Ida, patrimônio histórico de Brusque, pertencente à família Renaux, o evento também teve um momento dedicado ao diálogo com estudiosos da história local e especialistas em moda, onde falou-se sobre a expressão da identidade. Em seguida, teve exposição fotográfica das criações e interação com os designers universitários.

Realizado por mais de 50 alunos da 3ª a 7ª fase de Design de Moda, o MOV_Faschion Day integrou durante o semestre as disciplinas do curso para produzirem e refletirem sobre o patrimônio histórico de Brusque e do Vale do Itajaí, um pouco esquecido na atualidade.

A coordenadora de Design de Moda da Uniasselvi, Alini Cavichioli, diz que o objetivo principal foi aproximar os estudantes das empresas, resgatando por meio do desfile, todo o conceito que envolve o patrimônio histórico, os casarões antigos da cidade, a arquitetura, a cultura e a moda. “Cada turma com o seu professor regente teve como foco o tema patrimônio, onde cada turma debateu e trabalhou alguma peculiaridade”, explica.

A 7ª fase foi responsável por fazer o desfile de moda, a confecção dos looks da Villa Ida – patrimônio histórico de Brusque, a 6ª e 5ª produziram e fizeram a exposição de acessórios e a 3ª e 4ª fase do curso trabalharam na ambientação das fotos apresentadas pela 7ª fase.

“O MOV_Faschion Day é um evento que fazia tempo que buscávamos fazer. Todo o trabalho árduo que tivemos durante o semestre está sendo apresentado para a comunidade e traz uma realidade do nosso dia a dia”, diz a coordenadora de Design de Moda da Uniasselvi.

O evento teve apoio de empresas e entidades, como a Renauxview e a Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr).