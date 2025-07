Movimento intenso e acidentes: o que deve mudar no cruzamento da avenida Primeiro de Maio, em Brusque

Nesta semana, Brusque teve dois dias seguidos com acidentes no cruzamento da avenida Primeiro de Maio com a Getúlio Vargas, no Centro II. Diante disso, o jornal O Município conversou com empresas da região para ouvir as principais demandas sobre o trecho.

O primeiro acidente ocorreu no fim da tarde de quarta-feira, 10, envolvendo uma picape e um patinete elétrico. Já a segunda colisão aconteceu no início da manhã de quinta-feira, 11, entre dois carros.

Um funcionário de uma empresa localizada na avenida Getúlio Vargas contou que já presenciou diversos acidentes no local, inclusive a colisão entre os carros na quinta-feira. Para ele, um dos problemas é a sinalização. O homem relata que vê, com frequência, motoristas invadindo a contramão e desrespeitando a preferência.

“Vários motoristas se enfiam na frente, até que um homem fechou o outro e eles bateram. Claro que, nesses casos, a culpa foi dos motoristas, mas acho que a sinalização poderia ser melhor”, relatou.

Ele ainda afirmou que a sexta-feira costuma ser o dia da semana com mais registros de acidentes no cruzamento.

Já um funcionário de uma empresa na avenida Primeiro de Maio disse que também testemunhou vários acidentes e que, apenas observando o fluxo de veículos na via, consegue perceber quando houve alguma colisão.

Para ele, a imprudência e a pressa dos motoristas são as principais causas dos acidentes, já que o trecho tem grande movimento.

“Uma vez o sinal abriu apenas em um sentido, o motorista avançou e outro furou o sinal. Quase se atingiram. Muitas vezes é isso que provoca os acidentes”, comentou.

Planos da Setram para o trecho

A reportagem entrou em contato com o secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Andrade, para saber como a pasta avalia a situação do cruzamento. O principal ponto destacado por ele foi a falta de atenção dos motoristas.

Segundo o secretário, a Setram, em conjunto com a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), estuda os acidentes para identificar as causas, e na maioria dos casos o condutor é o responsável.

“O local é amplo, sinalizado e iluminado à noite. Quem presta atenção no trânsito dificilmente vai se envolver em um sinistro. Pode até se envolver, mas não será o causador do acidente”, explicou.

Ele afirmou ainda que a pasta percorre o município com um plano de revitalização da sinalização das ruas, sendo que os cruzamentos são um dos principais desafios. Além disso, o local deverá receber semáforos inteligentes a médio prazo.

Questionado se o cruzamento será revitalizado em breve, Emerson disse que os serviços são contínuos e seguem uma programação, baseada também nas demandas da população e dos vereadores. Um prazo específico, porém, não foi informado.

“Os semáforos farão uma leitura mais dinâmica do que é feito hoje. Com os próximos recursos, poderemos dar mais segurança ao trânsito e tornar o fluxo de veículos mais leve. Isso com certeza será um avanço para o município”, concluiu.

Leia também:

1. Merendeira de Brusque que faleceu nesta quinta-feira teve receita divulgada em livro de culinária; colegas prestam homenagem

2. Inusitado: coletores de Blumenau são suspensos após cena com boneca sexual encontrada no lixo

3. Festa junina, de igreja e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque

4. Seis a cada dez partos em Brusque em 2024 foram por cesariana

5. Prefeito de Brusque e esposa ajudam a socorrer mulher vítima de agressão na Beira Rio

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: