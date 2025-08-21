MP-SC conclui inquérito de acidente com bicicleta elétrica que matou adolescente de 14 anos em Brusque e aponta causa

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) concluiu e arquivou o inquérito que investigava o acidente entre uma bicicleta elétrica e um caminhão, que resultou na morte de Isabelly Sicsu Azevedo, de 14 anos, no dia 2 de maio, em Brusque. O jornal O Município obteve acesso ao documento que aponta a condutora da bicicleta elétrica, também de 14 anos, como responsável pelo acidente.

A adolescente relatou à polícia que seguia pela rua Henrique Hoffmann e, ao tentar acessar a calçada no cruzamento com a rodovia Antônio Heil, perdeu o controle do veículo e caiu. Nesse momento, o caminhão que transitava pela rodovia atingiu a bicicleta. O motorista, de 59 anos, apresentou a mesma versão. “O veículo [bicicleta elétrica] não respeitou o sinal de pare e colidiu no caminhão”, diz.

Isabelly sofreu traumatismo cranioencefálico e morreu no local. A condutora da bicicleta não se feriu e estava na casa de uma amiga, sob os cuidados da família, quando as autoridades chegaram no local.

Adolescente ficou embaixo da roda do caminhão

Segundo o documento, Isabelly ficou sob a roda do caminhão após a colisão, enquanto a condutora da bicicleta saiu correndo. O motorista realizou teste do bafômetro, com resultado negativo para álcool, e exame toxicológico, que também não apontou substâncias ilegais.

Na delegacia, ele esclareceu que trafegava a 40 km/h e que parou imediatamente após ouvir o barulho do impacto. Disse ainda que, ao verificar a situação, encontrou Isabelly sob o pneu traseiro e viu a outra adolescente correr pela rua lateral. Dias após o fato, o jornal O Município obteve acesso a imagem de uma câmera de segurança que registrou o acidente.

Testemunhas acionaram os bombeiros e o óbito foi constatado no local. A Polícia Militar também esteve presente. O inquérito ainda afirma: “[condutor do caminhão] informa que é motorista profissional há 20 anos e que costuma passar pelo local do acidente em média três vezes por dia”.

No relatório final, a Polícia Civil destacou que “a versão da condutora da bicicleta admite a falha de percepção quanto ao caminhão”. Com base nisso, o MP-SC concluiu que o motorista não cometeu crime e determinou o arquivamento do caso. A Promotoria da Infância e Juventude será notificada para apurar a conduta da adolescente que dirigia a bicicleta elétrica.

“Sempre estará em nossos corações”

Amigos de Isabelly Sicsu se despediram da jovem por meio das redes sociais. Belly, como era carinhosamente chamada pelos amigos, também atuava como coroinha na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Jardim Maluche.

“Isabelly querida, que tanto serviu como coroinha em nossa comunidade, que Deus, em sua infinita bondade, a receba na morada eterna e console o coração de seus familiares e amigos”, escreveu uma mulher.

Um familiar da menina também prestou homenagem: “Sentirei muitas saudades. Não acredito que você se foi assim, de repente”.

Outra amiga escreveu: “Minha princesa, vou sentir saudades, Belly. O céu hoje está recebendo mais um anjinho”. Mais duas amigas também se manifestaram nas redes.

“Eterna Belly. Sempre estará em nossos corações”; “Uma menina linda e querida. Que Deus a receba em seus braços. Triste demais”.

