MP-SC conclui inquérito que investigava supostas irregularidades em empresas beneficiadas pela Prefeitura de Brusque

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) concluiu, na última semana, o inquérito que investigava supostas irregularidades em quatro empresas beneficiadas pelo Plano Municipal de Incentivos às Empresas, em Brusque.

O procedimento apurava as empresas Conceito Digital Indústria e Comércio de Tecidos, Ideal Concept Comércio de Móveis, Henry Doege e Prisma Trading, todas contempladas com incentivos fiscais e econômicos do município.

Essas empresas receberam doações de terrenos para construção de galpões industriais e, em um dos casos, também isenções de IPTU, licenças e taxas.

A Conceito Digital Indústria e Comércio de Tecidos recebeu do município a construção de um galpão de 1.028 m² para ampliação da fabricação de tecidos em malha, sem prazo definido para conclusão. A empresa deveria criar 30 empregos diretos, sendo ao menos 10% destinados a jovens de 18 a 24 anos residentes em Brusque.

A Ideal Concept Comércio de Móveis foi beneficiada com a construção de um galpão de 550 m² para instalação de uma fábrica de móveis e estofados, com início previsto em até três meses. A contrapartida previa a criação de 25 empregos diretos, também com 10% destinados a jovens entre 18 e 24 anos. Além disso, a empresa recebeu isenção de IPTU no primeiro ano, bem como de taxas, licenças e custos de construção e licenciamento ambiental.

A Henry Doege obteve um galpão de 600 m² para ampliar as atividades de confecção de roupas, com prazo de 12 meses para início das obras e a obrigação de aumentar em 40% o número de empregados, à época, com seis colaboradores, mantendo o percentual mínimo de 10% de jovens de 18 a 24 anos.

Já a Prisma Trading foi contemplada com a construção de um galpão de 2.000 m² para expansão da fabricação de fios de algodão, com prazo de um ano para execução e a criação de 15 empregos diretos, seguindo as mesmas exigências de contratação de jovens.

Segundo o promotor de Justiça Daniel Westphal Taylor, o município doou os terrenos entre 2021 e 2022 sem que as empresas entregassem as contrapartidas previstas em lei. Com o prazo para execução expirado em abril de 2023, o inquérito foi instaurado nessa data.

No início da apuração, o MP-SC solicitou à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Brusque, responsável pela fiscalização, comprovações do cumprimento das obrigações ou justificativas para os atrasos. O órgão também pediu explicações sobre a ausência de prazos no contrato da Conceito Digital e informações sobre a isenção de IPTU concedida à Ideal Concept.

Como as justificativas apresentadas pela Secretaria foram consideradas insuficientes, o MP-SC prorrogou o prazo para comprovação da execução dos projetos. Em seguida, a Secretaria notificou as empresas e realizou vistorias nos terrenos.

As inspeções constataram descumprimento total das obrigações por parte de três empresas, com exceção da Henry Doege, que havia cumprido parcialmente o acordo. Diante disso, o MP-SC recomendou a revogação dos benefícios das empresas inadimplentes e a regularização de uma residência construída indevidamente no terreno da Henry Doege.

As empresas apresentaram pedidos de reconsideração, o que levou à atualização do Plano Municipal de Incentivos às Empresas, passando a prever a classificação das penalidades conforme a gravidade das irregularidades. Antes, a única alternativa possível era a revogação do imóvel.

Encerrado o prazo para manifestações, o MP-SC solicitou ao município cópias dos relatórios apresentados. As empresas Conceito Digital e Prisma Trading enviaram projetos de regularização, a Henry Doege ainda precisava cumprir notificações anteriores, e a Ideal Concept não se manifestou.

Após análise, o MP-SC concluiu que Conceito Digital e Prisma Trading ainda não atendiam totalmente à legislação atualizada. Além disso, aguardava-se o retorno da Ideal Concept e o ajuste da Henry Doege.

Em nova resposta, o município informou que a Henry Doege ainda não havia feito os ajustes, que a proposta da Prisma Trading foi considerada procedente a da Conceito Digital, prejudicada, e que a Ideal Concept permaneceu sem retornar.

Posteriormente, a Henry Doege informou que estava ajustando a residência instalada irregularmente no terreno e que a transformaria em um escritório. Além disso, estavam cumprindo todas as suas obrigações.

Segundo o município, após diversas tentativas do MP-SC, a Ideal Concept Comércio de Móveis abriu mão dos benefícios, resultando na revogação da doação do terreno.

Já a Prisma Trading segue com o projeto em fase de implantação, com obras de infraestrutura, instalação de subestação elétrica e maquinário industrial. A previsão é que as atividades sejam retomadas até fevereiro de 2026.

A Conceito Digital, por sua vez, ainda não conseguiu iniciar as obras devido à falta de acesso viário ao terreno, cuja solução depende do município. O local apresenta desníveis e exigiu a incorporação de parte de outro terreno municipal. A desocupação dessa área foi solicitada recentemente, e, após a liberação, o município deverá executar a obra de acesso e, então, solicitar um novo cronograma à empresa. Por tratar-se de um problema público, a empresa não será penalizada.

Diante das circunstâncias obtidas, o Ministério Público de Santa Catarina concluiu o inquérito de investigação sem necessidade de ação judicial contra as empresas.

