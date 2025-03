MP-SC denuncia homem acusado de matar namorada de 14 anos em Itajaí e esconder corpo em rio

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) apresentou uma denúncia contra Anderson Burigo, de 23 anos, acusado de assassinar a namorada, Maria Gabriella Nunes, de 14 anos, em Itajaí. O crime, ocorrido em 12 de fevereiro de 2025, foi qualificado como feminicídio e ocultação de cadáver. O réu encontra-se atualmente preso no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí.

De acordo com a denúncia apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itajaí, ele teria assassinado a namorada com múltiplas facadas no pescoço e nas costas. Tudo isso, porque, supostamente, a adolescente não queria continuar o relacionamento. Conforme o MP, o crime teria sido cometido com extrema violência, impossibilitando qualquer chance de defesa por parte da jovem.

Após o homicídio, o acusado teria ocultado o corpo da vítima às margens do rio Itajaí-Açu, em Navegantes, onde foi encontrado três dias depois.

A promotora de Justiça Larissa Moreno Costa destacou a gravidade do caso e a necessidade de punição. “Trata-se de um crime bárbaro, que evidencia o caráter cruel e desumano da violência de gênero. O Ministério Público atuará com firmeza para garantir que o réu responda por seus atos e que a justiça seja feita para a vítima e seus familiares”, afirmou.

Além da condenação, o MP-SC solicitou a fixação de uma indenização mínima de R$ 50 mil aos familiares da vítimal. O caso será encaminhado ao Tribunal do Júri, onde Anderson será julgado pelas qualificadoras do crime.

Leia também:

1. Bairros de Brusque continuam sem energia após temporal; confira previsão de restabelecimento

2. GALERIA – Confira como está situação no bairro Zantão após danificação de galeria

3. Há cinco anos, ruas de Brusque ficaram vazias devido à Covid-19: relembre histórias

4. VÍDEO – Carros ficam submersos após rua alagar no Águas Claras, em Brusque

5. Vento de 132 km/h atinge Brusque e derruba temperatura de 31°C para 19°C

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: