MP-SC instaura inquérito civil para apurar superlotação no Hospital Imigrantes

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) instaurou inquérito civil para apurar a superlotação e a lentidão nos atendimentos do Hospital e Maternidade Imigrantes, em Brusque.

Recentemente, o jornal O Município publicou reportagem sobre o assunto. O Hospital Imigrantes passa por problemas de superlotação eventual desde 2024. O problema normalmente ocorre quando há chegada de pacientes de outras cidades, atendidos via convênio com o governo do estado. Por virem a Brusque em grande quantidade e simultaneamente, acabam aglomerados nos corredores da unidade e, às vezes, até mesmo do lado de fora.

O inquérito civil é geralmente instaurado quando o promotor tem indícios fortes de que um direito coletivo, um direito social ou individual indisponível (relativo a meio ambiente, saúde, patrimônio público, por exemplo) foi lesado ou sofre risco de lesão, podendo gerar uma futura ação civil pública.

No fim de janeiro, leitores enviaram à reportagem fotos de diversos pacientes aguardando por atendimento dentro dos corredores do hospital.

O inquérito foi aberto no último dia 3. O promotor Cristiano José Gomes solicitou a apresentação de um plano de solução para a superlotação. Ele determina uma descrição detalhada de como as ações serão adotadas para sanar as questões. Ele estabeleceu um prazo de dez dias para a resposta.

No dia 5, o promotor realizou um novo despacho. Neste, ele solicita que o hospital apresente informações detalhadas acerca das condições da área de espera utilizada pelos pacientes e dados sobre a capacidade total do local, número de atendimentos diários e

tempo médio de espera dos pacientes, com a indicação, inclusive, das medidas adotadas visando a resolução do problema de superlotação e morosidade dos atendimentos prestados.

Ele também solicita esclarecimentos sobre a gestão do hospital e as ações implementadas para garantir a qualidade do atendimento à população.

Além disso, solicita ao governo do estado que informe as ações recentes de fiscalização realizadas no Imigrantes Hospital e Maternidade, bem como indiquem as providências tomadas.

Pronunciamento do Imas

O hospital se manifestou através de uma nota confirmando o recebimento de ofício do Ministério Público e informou que irá encaminhar resposta detalhada ao órgão, apresentando informações sobre a estrutura da unidade, os fluxos de atendimento e as medidas contínuas de aprimoramentos necessários para garantir a organização e o acolhimento dos pacientes e familiares.

Confira trecho da nota

“Como um dos principais hospitais responsáveis ​​pela realização de cirurgias eletivas em Santa Catarina, tendo ultrapassado a marca de 20 mil procedimentos cirúrgicos de 2023 até agora, o IMAS/Imigrantes recebe diariamente um grande número de pacientes vindos de 200 municípios do Estado. Sendo reconhecido como unidade hospitalar importante para a redução das filas do Sistema Único de Saúde (SUS). Somente neste mês de fevereiro serão realizadas 1,6 mil cirurgias eletivas.

Para oferecer um atendimento cada vez mais eficiente e confortável, a unidade tem investido na ampliação de espaços climatizados, na comunicação direta com as Secretarias de Saúde, alinhando a logística de transporte dos pacientes e no reforço da equipe para orientação de pacientes e acompanhantes, visto que temos observado que muitos pacientes comparecem às consultas com múltiplos acompanhantes, sobrecarregando as áreas comuns do hospital.

O IMAS/Imigrantes reitera seu compromisso com a qualidade do atendimento e segue à disposição do Ministério Público para colaborar com quaisquer esclarecimentos adicionais, garantindo sempre um serviço humanizado e eficiente à população”.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: