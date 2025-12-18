MP-SC rejeita pedido de investigação sobre violação de diretos no presídio de Brusque
Caso foi arquivado por falta de elementos comprobatórios da denúncia
Caso foi arquivado por falta de elementos comprobatórios da denúncia
O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) rejeitou o pedido de investigação sobre possíveis violações de direitos de presos no Presídio Regional de Brusque.
A denúncia foi encaminhada pela Ouvidoria Nacional do Disque Direitos Humanos, mas acabou arquivada por falta de elementos que comprovassem os atos narrados, o que inviabilizou a abertura do procedimento investigativo.
Segundo o denunciante, os detentos estariam sofrendo abusos psicológicos dentro da unidade, como uso de bombas de efeito moral e spray de pimenta, além de não estarem recebendo as cartas enviadas pelos familiares. Além de afirmar que os presos estariam sendo acordados de madrugada e obrigados a ficarem nus enquanto cães os lambiam.
Por lei, qualquer pessoa, instituição ou autoridade pode apresentar uma denúncia de violação de direitos humanos. Nesse caso, o MP-SC avaliou que o relato foi, possivelmente, feito por um familiar de detento.
O órgão destacou a falta de aprofundamento nos fatos apresentados pelo denunciante, além da ausência de informações completas sobre as supostas vítimas. Também foram realizadas vistorias, atendimentos internos e entrevistas presenciais para apurar o teor da denúncia, mas nada foi constatado.
Nenhuma outra denúncia semelhante foi recebida pelo MP-SC, o que, segundo a promotoria, reforça a inexistência de elementos que justifiquem a abertura de uma investigação. Diante desse conjunto de fatores, o pedido foi indeferido e a denúncia, arquivada.
O denunciante ainda poderá reunir novas informações e apresentá-las ao órgão, que então poderá reavaliar a decisão.
Leia também:
1. Brusque conquista título estadual da Extra Liga SC de Handebol Sub-14
2. Carro fica preso em árvore após cair em ribanceira, em Botuverá
3. Censo: Guabiruba tem 11 crianças e adolescentes que vivem em união conjugal, mesmo proibido por lei
4. Marlon Sassi comenta prioridades do mandato para o biênio 2025-2027 na Acibr
5. PMRv divulga como aconteceu acidente com duas mortes na rodovia entre Brusque e Nova Trento
Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950: