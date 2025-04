MP-SC solicita que Hospital Imigrantes adote série de medidas para evitar superlotação

A Promotoria de Justiça da Comarca de Brusque determinou que o Hospital e Maternidade Imigrantes adote medidas para evitar superlotação e lentidão de atendimentos prestados.

Segundo o promotor de Justiça, Cristiano José Gomes, o órgão identificou recentemente “notório agravamento da situação”. Por isso, enviou uma série de medidas administrativas a serem tomadas. O documento foi enviado ao secretário estadual da Saúde de Santa Catarina, Diogo Demarchi Silva.

Primeiramente, o promotor solicita análise de dados e monitoramento, com a utilização de ferramentas para registro e identificação dos dias de maior demanda, visando otimização de recursos humanos e materiais.

Ele segue solicitando a adequação das escalas médicas e de enfermagem, com plantões extras e horários flexíveis nos dias de maior movimento, o reforço da triagem por classificação de risco, priorizando casos graves e promovendo atendimentos rápidos para demandas simples e disponibilização de teleconsultas para triagem inicial, reduzindo o fluxo presencial.

Além disso, no documento, o promotor requer a implementação de sistemas para distribuição de atendimentos entre dias de menor fluxo, incentivando consultas em horários alternativos, a divulgação de melhores dias e horários para atendimento e orientação sobre o uso de telemedicina e agendamento e a ampliação temporária da capacidade do hospital nos dias de maior demanda, como abertura de salas extras e remanejamento de equipes.

Por último, pede que o hospital formalize parcerias com unidades de saúde próximas para encaminhamentos em dias críticos.

As providências adotadas devem ser informadas à promotoria no prazo estipulado de 20 dias a partir da publicação do despacho, que aconteceu no último dia 9.

Filas no hospital

Em fevereiro, o MP-SC instaurou inquérito civil para apurar a superlotação e a lentidão nos atendimentos do Hospital Imigrantes.

O jornal O Município publicou uma série de reportagens sobre o assunto e o hospital passa por problemas de superlotação eventual desde 2024. O problema normalmente ocorre quando há chegada de pacientes de outras cidades, atendidos via convênio com o governo do estado. Por virem a Brusque em grande quantidade e simultaneamente, acabam aglomerados nos corredores da unidade e, às vezes, até mesmo do lado de fora.

