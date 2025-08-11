Mudança de planos: ponte do Pilolo, em Brusque, não será mais interditada

A Secretaria de Infraestrutura de Brusque mudou os planos e decidiu que não irá interditar a ponte José Germano Schaefer, popular ponte do Pilolo, no bairro Rio Branco. A estrutura seria bloqueada em setembro para obras.

Antes, a continuidade da construção do lote 2 da nova avenida Beira Rio dependia da interdição. Porém, a secretaria entendeu que os trabalhos podem ser executados sem necessidade de interromper o trânsito.

“Foi feito um pequeno desvio embaixo da via da Beira Rio, em que afastou dos pilares da ponte. Assim, será possível construir a cortina de concreto sem parar o trânsito na ponte. Já estão executando”, afirma o secretário e vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos).

Ele diz ainda que é “90% de certeza” que o trânsito não passará por interrupção futura. Caso algum bloqueio eventual ocorra, será apenas para veículos pesados.

Por fim, o secretário garante que, até o momento, a previsão de entrega do lote 1 da Beira Rio (entre Apae e empresa Irmãos Hort) segue para 7 de setembro, junto com o desfile do Dia da Independência. O lote 2 (Irmãos Hort até a ponte do Pilolo) deve ser entregue em novembro.

