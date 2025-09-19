Mudanças no governo: ex-diretor-presidente do Samae de Brusque reassume autarquia

O secretário de Relações Institucionais, Rodrigo Cesari, é o novo diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque, autarquia da prefeitura responsável pela captação e abastecimento de água.

Cesari volta ao comando da autarquia. Ele já havia exercido a função em um curto período em 2023, entre o final do governo do ex-prefeito Ari Vequi e o início da gestão interina do prefeito André Vechi (PL).

“As mudanças fazem parte da estratégia de reorganização administrativa da prefeitura, com o objetivo de garantir eficiência na gestão pública e continuidade nos projetos prioritários para a cidade”, comunicou a prefeitura.

No lugar de Cesari, a Secretaria de Relações Institucionais passa a ser conduzida por Brunno Godoy, até então diretor-geral de gabinete.

Breno Neves, que era diretor-presidente do Samae, assume o cargo de diretor-geral na Secretaria de Obras.

O novo diretor-presidente

Cesari já chefiou diversos cargos na Prefeitura de Brusque. Foi nome de confiança durante todo o mandato de Ari Vequi e, agora, possui o mesmo grau de confiança por André Vechi. Ele integra a cúpula do governo, que toma as principais decisões, junto com o vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos) e os secretários de Parcerias, José Henrique Nascimento, e de Administração, Leonardo Zanella.

Até então, Cesari era responsável pelas articulações políticas do governo, além de chefiar a comunicação institucional da prefeitura. Na gestão de Vechi, foi também diretor-geral da antiga Secom (Secretaria de Comunicação Social) e diretor de Atenção Básica, na Secretaria de Saúde.

