Quem nos traz estas informações é Bianca Souza, técnica em meteorologia:

Boa parte da quarta-feira ainda é de tempo seco em SC, sol e até mesmo calor. Mas, ainda hoje essas condições mudam com a chegada de uma frete fria. Isso quer dizer que o sol aparece entre nuvens durante o dia e as temperaturas sobem trazendo outra tarde quente. Máximas de 24/26°C em boa parte das cidades com picos de até 30°C em pontos do Sul, Vale do Itajaí e Norte.

Ao longo do dia vamos perceber o aumento da nebulosidade, mudando assim o padrão da atmosfera aqui no nosso estado. Uma frente fria, sistema de chuva, está sobre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, que aos poucos estão avançando para Santa Catarina.

Desta forma, há previsão de chuva a partir do meio da tarde nas cidades mais próximas do estado gaúcho, especialmente do Oeste a Serra. No final do dia, mais em direção à noite, a previsão de chuva se estende para as outras regiões. Pontualmente essa chuva pode ser forte e com trovadas.

QUINTA-FEIRA AINDA INSTÁVEL

A frente fria passa ao longo do dia trazendo muitas nuvens e chance de chuva mais entre a madrugada e o período da manhã. Ao longo da tarde ainda há chance de chuva, mas de forma isolada e já intercalando com aberturas de sol em parte do Estado. As temperaturas devem diminuir ao longo do dia, mas é importante destacar que o frio será bem mais sentido pelos catarinenses do Planalto e do Oeste.

Por Bianca Souza, técnica em meteorologia