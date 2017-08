Mudanças no trânsito da rua Alois Moritz são discutidas pelos vereadores

Na primeira sessão ordinária da Câmara de Brusque após o recesso, os vereadores discutiram, entre outros, dois requerimentos de autoria de Deivis da Silva (PMDB) que solicita modificações no trânsito da rua Alois Moritz, no bairro São Luiz.

Um dos requerimentos visa a retirada dos canteiros que dividem a rua e o outro, a transformação da via em mão única, no sentido Felipe Schmidt para a avenida Otto Renaux.

O autor dos requerimentos afirma que foi procurado por alguns moradores da rua que reclamaram da situação. Como é permitido estacionar dos dois lados da via, o espaço para o tráfego fica muito pequeno, o que pode gerar acidentes.

Deivis da Silva também sugere a alteração de sentido, já que ruas próximas foram transformadas em mão única recentemente e, segundo ele, melhoraram a trafegabilidade da região.

Entretanto, o vereador Jean Pirola (PP) apresentou um requerimento pedindo vistas dos dois projetos, o que foi aprovado pelos vereadores. De acordo com Pirola, 90% dos moradores daquela rua são contra a retirada dos canteiros. “Essa é a única rua que preserva uma vez por ano juntar os moradores e fazer uma confraternização e agora propor tirar os canteiros e transformar em mão única, sou contrário. Deveria ser conversado com as pessoas que receberão esta obra para ver a aceitação”.

Para ele, retirar os canteiros, fazer a pavimentação e transformar a rua em mão única vai possibilitar a criação de uma pista de corrida no local. “Os moradores dali ainda mantém o costume de brincar com seus filhos na rua, não podemos aprovar um requerimento desses sem saber a opinião dos moradores”.

O vereador Paulo Sestrem (PRP) também se manifestou sobre o assunto. Ele destaca que quando esteve a frente da Secretaria de Trânsito de Brusque (Setram), foi cogitada a retirada dos canteiros da rua e gerou polêmica. “Acho que antes de mexer no local, o prefeito e a secretaria de trânsito devem ouvir a comunidade fazer uma reunião”.