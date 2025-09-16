Mudanças no trânsito de Brusque são planejadas pela prefeitura; veja o que pode mudar

O trânsito de Brusque pode passar por mudanças em breve. A prefeitura estuda alterar quatro pontos de circulação de veículos. As mudanças se referem à avenida Getúlio Vargas, aos arredores da escola Dom João Becker, à rotatória da avenida Hugo Schlosser e ao cruzamento da Ramatex.

O secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Andrade, afirma que as medidas visam gerar mais fluidez ao trânsito. De acordo com ele, será possível reduzir cruzamentos em que há fluxo intenso. A expectativa é que as medidas diminuam os acidentes e o tempo de espera dos motoristas no trânsito.

Emerson não descarta, no futuro, implementar mudanças mais específicas, ainda não vistas na cidade. A inclusão de faixas reversíveis é considerada, apesar de não haver um planejamento momentâneo para colocar em prática.

Avenida Getúlio Vargas em sentido único

A alteração provisória recente na avenida Getúlio Vargas, que tornou a via com três pistas em sentido único em direção ao Centro, deve ser permanente. Emerson afirma que a avaliação da mudança vem sendo positiva e ajuda a desafogar outras vias da região.

“Nós tiramos três conflitos da rotatória da figueira. Tivemos que transformar a avenida Getúlio Vargas em mão única. Antes, toda a demanda do Centro em direção ao bairro Dom Joaquim complicava ainda mais o que já era complicado”, comenta.

Agora, quem passa pela rodovia Antônio Heil e deseja ir ao bairro Dom Joaquim precisa pegar à direita no semáforo da Villa Schlosser. Depois, no semáforo seguinte, deve acessar a rua Pedro Werner. Para retornar ao trecho de rodovia, o condutor precisa subir pela rua Augusto Maluche.

A mudança também alterou o sentido da rua Gustavo Richard. A via passou a ser mão inglesa. Pela rua Augusto Maluche é possível retornar ainda para a rua Pedro Werner utilizando a mão inglesa da rua Gustavo Richard.

“A alteração deu certo. O tempo médio de espera no trânsito foi diminuído. A nossa preocupação era com a rua Azambuja, mas a mudança facilitou também para os motoristas que vão do bairro Dom Joaquim sentido ao Centro”, analisa.

Grande rotatória da escola Dom João Becker

A mudança no trânsito na região da avenida Getúlio Vargas deve gerar outra alteração em área próxima dentro de 60 dias. Os arredores da escola Dom João Becker vão se tornar uma grande rotatória. A mudança vai gerar mais uma opção para quem passa pela rua Pedro Werner e deseja acessar o trecho de rodovia sentido ao bairro Dom Joaquim.

Cruzamentos e semáforos serão removidos. O trecho da rodovia em frente ao Sesi vai operar em mão única sentido ao Centro. Assim, quem trafega pela rodovia do Centro em direção ao bairro Dom Joaquim precisará, obrigatoriamente, passar pelos arredores da escola Dom João Becker.

Na prática, será um pequeno sistema de binário. “Teremos mais direitas e esquerdas livre, sem tempo de espera. A ideia é gerar mais fluidez para o trânsito”, projeta o secretário.

Rotatória removida na avenida Hugo Schlosser

A nova avenida Beira Rio de Brusque pode permitir uma outra alteração no trânsito, que também visa reduzir cruzamentos. A rotatória entre a avenida Hugo Schlosser e a avenida Bepe Rosa (Beira Rio antiga) pode ser removida.

Quem está na avenida Hugo Schlosser sentido Apae e deseja acessar a avenida Bepe Rosa precisará entrar pelas ruas Bartolomeu Pruner e 25 de Agosto, passar pelos fundos do Instituto Federal Catarinense (IFC), seguir pela nova Beira Rio até, finalmente, acessar a avenida Bepe Rosa.

Segundo Emerson, a mudança depende das atuações das secretarias de Infraestrutura e de Obras, mas está no radar. Ele trata a eliminação de uma das rotatórias da avenida Hugo Schlosser como uma possibilidade.

Fim de cruzamento caótico na Antônio Heil

Uma outra significativa mudança no trânsito envolve o cruzamento caótico em frente à Ramatex, na rodovia Antônio Heil. A prefeitura planeja transformar a rua Ivandro Bruns (onde fica a Secretaria de Obras) em um binário.

“Para resolver o problema, o ideal seria a implantação de duas rotatórias, semelhante à entrada dos bairros Limeira e Santa Terezinha pela rodovia Antônio Heil. O problema é que não temos área disponível. Podemos, então, fazer um binário com a rua Ivandro Bruns”, explica.

Na prática, quem sobe pela rua Osvaldo Niebuhr e deseja atravessar a rodovia sentido ao bairro Nova Brasília não poderá realizar a manobra. O motorista terá a direita livre e será obrigado a acessar a rodovia Antônio Heil sentido à Havan. Em uma das entradas da rua Ivandro Bruns haverá um trevo alemão. Assim, o motorista seguirá por meio do binário da Ivandro Bruns para dentro do bairro.

O outro lado da rua Osvaldo Niebuhr, dentro do bairro Nova Brasília, vai operar somente em sentido único em direção ao bairro. Quem deseja acessar a rodovia Antônio Heil precisará seguir pela rua Ervino Niebuhr e entrar na rodovia próximo ao posto Ipiranga.

Faixas reversíveis e binário para o futuro

Ainda não existe projeto, mas está no radar da Secretaria de Trânsito e Mobilidade a implantação de faixas reversíveis na rua General Osório e na avenida Primeiro de Maio. Para que isso seja possível, é necessária a ampliação das vias de duas para três faixas.

A terceira faixa que seria implantada poderia operar em sentidos diferentes a depender do horário do dia. Por exemplo, na General Osório, o trânsito na terceira faixa poderia ser no sentido Centro entre 6h e 18h. A partir das 18h, o sentido seria invertido em direção a Guabiruba.

Para a avenida Primeiro de Maio, o desafio é maior. O alto fluxo na região da avenida e na rua Azambuja faz a secretaria pensar até em um sistema de binário para as vias. Elas passariam a ter sentidos únicos. Uma iria em direção ao Centro, e a outra, no sentido oposto.

