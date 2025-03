Brusque continua com muitos problemas e poucas respostas

Faltando um mês para o início da Série C, ainda não temos ideia do que será o potencial da equipe do Brusque no campeonato nacional. Tivemos várias saídas e o anúncio de apenas um jogador, o meia Thomaz, do São Joseense-PR.

É uma situação muito delicada, quando vemos outros times da terceira divisão nacional “voando” nos seus estaduais, caso do Maringá, finalista do Paranaense depois de atropelar o Athletico, e do Retrô, finalista do Pernambucano.

Com janela aberta até o dia 11, muita gente está no mercado para reforçar. Aquele time do Santa Catarina, de campanha excelente no estadual com um time de baixo custo, foi desmontado, com bons atletas parando em vários clubes do Estado. Aqui, não parou ninguém.

Quanto mais o tempo passa, mais cresce a preocupação, no momento em que a SAF teria a missão de dar uma segurança ao torcedor. Até agora, isso não aconteceu. A nova gestão do clube não se comunica com ninguém, ficando trancada entre quatro paredes e sem sequer fazer uma campanha para fazer o torcedor “pegar junto”.

Diante disso, é complicado achar um cenário otimista para o Brusque na Série C. Posso até estar errado, mas se não chegar um número considerável de reforços até a janela fechar no dia 11, o time terá chances remotas de conseguir o acesso, até vendo o que os outros times estão fazendo. Até agora, essa SAF do Brusque não disse a que veio.

Confiança

Fora do dia a dia do clube, o presidente do Brusque associativo, Danilo Rezini, tem defendido com unhas e dentes a nova gestão do clube. Em entrevista à Rádio Cidade, afirmou que as questões das dívidas serão resolvidas rapidamente, que o empresário Rubens Takano Parreira é idôneo e fará um trabalho bom, e ainda disse que a CBF ainda não pagou a cota referente às classificações para segunda e terceira fase da Copa do Brasil. Como todo o processo da criação da SAF não foi concluído ainda (o clube criou a empresa “Brusque FC Ltda. em 27 de janeiro passado), o dinheiro da Copa do Brasil cairá na conta do clube e será imediatamente repassado para a nova gestão.

CBF

O atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, será reeleito para mais um mandato de quatro anos à frente da entidade na semana que vem, tendo “apenas” sete vice-presidentes na chapa, incluindo Rubens Angelotti, presidente da Federação Catarinense. É curioso: a gestão de Ednaldo foi altamente ruim para o futebol de Santa Catarina, retirando pelo menos três vagas para o Estado na Copa do Brasil. Mesmo assim, ambos estão lá juntinhos.

