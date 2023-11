Mulher, acompanhada de filha de 9 anos, tem surto psicótico e furta dois carros, em Tijucas

Uma mulher, de 29 anos, acompanhada de sua filha, de 9 anos, foi presa após furtar dois carros na tarde desta quinta-feira, 23, em Tijucas. Segundo a Polícia Militar, ela sofreu um surto psicótico.

Ela teria furtado um veículo, modelo Ford/KA, em frente a uma clínica veterinária e o abandonado em um posto de gasolina, onde ela realizou o segundo furto, levando um carro, modelo Ford Ranger, até um galpão na rua Curio, no bairro Praça.

Com ajuda de testemunhas, a polícia chegou ao local e encontrou o veículo junto com a mulher. Ela aparentava estar em surto psicótico ou sob efeito de entorpecentes, pois estava com fala desconexa, xingando, gritando e chutando quem se aproximava.

A mulher foi contida e algemada. Após avaliação do Samu, foi constatado que ela estava em surto psicótico. Ela foi encaminhada para o Instituto de Psiquiatria e a criança foi entregue ao Conselho Tutelar.

Os veículos foram entregues para os proprietários na Delegacia da Polícia Civil. Um inquérito policial foi aberto para apurar os furtos realizados.

