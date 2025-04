Mulher ameaça funcionários da UBS Cedrinho com faca em Brusque

Uma mulher entrou na Unidade Básica de Saúde (UBS) Cedrinho, em Brusque, portando uma faca e ameaçou funcionários na tarde de quarta-feira, 23. Ela havia ligado anteriormente para a unidade em busca de informações e foi devidamente orientada quanto ao fluxo de atendimentos e à previsão de agendamento. No entanto, afirmou que “resolveria com as próprias mãos”.

Os detalhes do caso foram divulgados pela Prefeitura de Brusque em nota oficial publicada na manhã desta quinta-feira, 24. Conforme informado, pouco tempo após a ligação, a mulher compareceu à UBS proferindo ameaças e dizendo que “resolveria as coisas no grito”.

Um servidor tentou acalmá-la e quase foi ferido pela faca. A prefeitura também relatou que a mulher apresentava comportamento xenofóbico, alegando que pessoas de outras regiões estariam ocupando as vagas dos moradores locais. Ela também demonstrou atitudes discriminatórias relacionadas à cor da pele.

A mulher ameaçou ainda um servidor administrativo, afirmando que iria matá-lo após ser informada de que seu exame ou consulta ainda não estava agendado.

Ela foi contida por uma Agente Comunitária de Saúde (ACS) até a chegada da Polícia Militar. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Leia também:

1. Brusque x Ypiranga: onde assistir ao vivo, data e horário | Brasileiro Série C 2025

2. Quinta-feira pode terminar com chuva em Brusque: veja o que esperar

3. VÍDEO – Meteoro que cruzou SC é avistado em Brusque

4. Marca histórica: RenauxView completa 100 anos de atividades em Brusque

5. Novo regulamento ameaça gramado do Augusto Bauer; Brusque não tem riscos na Série C

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: