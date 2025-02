Mulher arromba residência e agride companheiro após discussão em Brusque

Uma mulher, de 36 anos, arrombou a porta da residência e agrediu o companheiro, 52, após uma discussão em Brusque. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 28.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h30. Após entrar na casa, ela agrediu o homem com socos, chegando a atingir a região dos olhos com as unhas.

O motivo da discussão foi devido seu filho querer dinheiro para comprar droga. Ambos foram levados à delegacia de polícia.

