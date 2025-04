Mulher assassinada no Limeira chegou a ser socorrida, mas faleceu no hospital em Brusque

A mulher de 43 anos, que foi assassinada por um homem no bairro Limeira, em Brusque, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Azambuja. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, 29. Ela foi identificada como Terezinha Soares Moreira.

Segundo o relatório, a informação inicial era de que a mulher apresentava sangramento ativo no braço. Durante o deslocamento, a equipe foi informada de que se tratava de uma perfuração no tórax e que ela estava em estado grave.

Quando os bombeiros chegaram ao local, ela estava deitada em um sofá. A vítima apresentava quatro perfurações por arma branca, sendo três na região abdominal e uma no tórax.

Ela foi imobilizada em uma maca rígida e, ao ser colocada na ambulância, entrou em parada cardiorrespiratória. A equipe iniciou as manobras de ressuscitação por aproximadamente 20 minutos.

A Polícia Militar auxiliou no trajeto até o hospital e, no meio do caminho, uma unidade do Samu prestou apoio ao salvamento. Um enfermeiro socorrista entrou na ambulância e deu continuidade aos procedimentos. A mulher foi deixada no hospital ainda em parada cardiorrespiratória e faleceu na unidade.

*Informações sobre o crime adicionadas ainda na manhã da terça-feira, 29.

