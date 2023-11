Mulher ateia fogo em homem no Norte de Santa Catarina

Uma mulher ateou fogo em um homem, de 42 anos, em São Francisco do Sul, no Norte do estado. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 16.

Segundo os Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul, a ocorrência foi registrada por volta das 3h, no bairro Paulas.

A mulher jogou álcool sobre o homem e depois ateou fogo. Ele sofreu queimaduras de segunda grau nas costas, braço direito e abdômen.

O homem foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora Da Graça com sinais vitais alterados, porém lúcido e orientado. A motivação da agressão não foi informada.

