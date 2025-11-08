Mulher capota carro dentro de ribeirão em Botuverá

Um carro caiu em um ribeirão em Botuverá na tarde desta sábado, 8. O fato ocorreu no bairro Ourinhos, por volta das 14h40. Estava dentro do carro uma mulher de 27 anos, que não ficou ferida.

De acordo o relatório do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, encontraram um Chevrolet Ônix dentro do ribeirão. A vítima foi encontrada fora do carro, sem ferimentos, ela conseguiu deixar o veículo com ajuda de outras pessoas que passavam pelo local.

Após avaliação médica dos socorristas, a mulher negou encaminhamento ao hospital. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:

