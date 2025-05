Mulher chega do trabalho e é ameaçada com faca pelo companheiro em Brusque

Um homem de 46 anos ameaçou a companheira com uma faca no bairro Guarani, em Brusque, neste sábado, 31. Segundo a vítima relatou à Polícia Militar, ele aparentava estar sob efeito de drogas.

A mulher, de 41 anos, informou que, ao chegar do trabalho, se deparou com o homem em estado alterado. A partir disso, ele iniciou as ameaças.

A equipe deteve o homem e o encaminhou à delegacia para os procedimentos necessários.