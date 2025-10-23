Mulher colide contra barreira e capota carro em Guabiruba

Uma mulher colidiu contra uma barreira de barro na estrada do Lageado Alto, em Guabiruba, e capotou o carro que conduzia na manhã desta quinta-feira, 23. Ela foi levada ao Hospital Azambuja pelos bombeiros, consciente, porém um pouco confusa.

A Polícia Militar também prestou apoio à ocorrência. Conforme apurado pela reportagem no local, os filhos dela, uma menina e um menino, estavam dentro do carro e não se feriram. A mulher tem entre 30 e 40 anos. O marido dela foi até o local e acompanhou o atendimento.

Confira as fotos do acidente:

*Colaboração: Otávio Timm

