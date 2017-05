Mulher colide carro contra muro do estacionamento de supermercado, em Guabiruba

Uma mulher de 26 anos precisou ser encaminhada para o Hospital Azambuja após colidir o veículo Uno, contra o muro do estacionamento do Supermercado Carol, na rua Brusque, no Centro de Guabiruba.

O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 11h30 e encontrou a motorista com suspeita de fratura fechada na perna esquerda. Ela foi levada ao hospital desorientada para avaliação médica.