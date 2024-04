Mulher com mandado de prisão ativo é detida após se envolver em acidente de trânsito em Itajaí

Na segunda-feira, 1º de abril de 2024, às 17h, a Polícia Militar respondeu a uma ocorrência de cumprimento de mandado de prisão no bairro Cordeiros, em Itajaí. Na ocasião, uma mulher, que estava com o mandado em aberto, foi detida após se envolver em um acidente de carro.

Após receberem o chamado, as autoridades policiais deslocaram-se rapidamente para o local. Ao chegarem, iniciaram os procedimentos padrão de entrevista com as partes envolvidas.

Segundo relatos colhidos no local, o incidente ocorreu quando um veículo colidiu lateralmente com outro carro em um cruzamento do bairro. A condutora do veículo atingido alegou ter preferência na via.

Por outro lado, a motorista envolvida na colisão afirmou que trafegava pela via e, ao se aproximar do cruzamento, não percebeu a sinalização de pare, resultando na colisão.

Mandado ativo

Durante a averiguação documental, os policiais constataram que a condutora responsável pelo acidente possuía um mandado de prisão ativo. O mandado estava relacionado ao crime de jogos de azar, conforme o artigo 50 da Lei 3.688.

Diante da constatação, a mulher de 45 anos foi imediatamente detida e recebeu voz de prisão. Posteriormente, foi encaminhada ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, localizado em Canhanduba.

