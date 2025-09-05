Mulher condenada por matar o ex-namorado é presa em Brusque

Uma mulher condenada a 30 anos de reclusão por matar o ex-namorado foi presa nesta sexta-feira, 5, no bairro Souza Cruz, em Brusque. O crime ocorreu em Rondonópolis (MT).

Ela não aceitava o fim do relacionamento e decidiu matar o ex-namorado. A mulher, de 32 anos, foi localizada com o apoio da Polícia Penal, setor de Recapturas, que forneceu dados sobre o possível paradeiro da condenada.

Após verificações realizadas pela equipe da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, o endereço foi confirmado e ela foi presa em um apartamento.

Após o registro da ocorrência e os demais trâmites policiais, ela será encaminhada ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, onde dará início ao cumprimento da pena.

