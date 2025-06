Mulher conhecida como ‘Frozen de Itapema’ morre aos 35 anos

Letícia Piovezzani, conhecida como ‘Frozen de Itapema’, morreu aos 35 anos nesta quinta-feira, 12. Ela ganhou o apelido por se fantasiar e interagir com turistas e moradores pelas ruas da cidade.

Letícia deixa o marido e dois filhos enlutados. A causa da morte não foi divulgada. Além de dar vida à personagem, a Frozen de Itapema também era empreendedora.

Empresária Frozen de Itapema

Ao lado do marido, mantinha um serviço de transporte turístico, elogiado pelos moradores pela simpatia e bom atendimento no litoral catarinense.

A Frozen de Itapema também foi candidata a vereadora do município pelo União Brasil. Ela será sepultada no cemitério municipal de Itapema, com horário a ser definido.

