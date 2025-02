Mulher dá à luz em carro e bombeiros auxiliam pai no parto por telefone em Brusque

Uma mulher deu à luz dentro do carro em Brusque na noite deste sábado, 22. O bebê nasceu com o cordão umbilical ao redor do pescoço, e os bombeiros orientaram o pai por telefone sobre o que fazer.

O caso aconteceu na rua Luís Bertoldi, no bairro Limeira, por volta das 22h. O pai acionou o Corpo de Bombeiros, mas o bebê nasceu pouco antes da equipe chegar.

Por telefone, os bombeiros instruíram o pai sobre como retirar o cordão umbilical que estava ao redor do pescoço do bebê.

Quando a equipe chegou, a mãe estava com a criança no colo. Os dois estavam bem e foram levados ao Hospital Azambuja.

