Mulher desaparecida é encontrada morta pelo irmão em plantação de milho no Oeste catarinense

Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta em uma plantação de milho em Águas de Chapecó, no Oeste catarinense, na segunda-feira, 11. O caso aconteceu por volta das 23h.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, o irmão da vítima havia combinado com ela de buscá-la no trabalho, mas, ao chegar, não a encontrou.

Mais tarde, no mesmo dia, ele encontrou a mulher deitada em meio a uma plantação de milho, aparentemente ferida.

A equipe chegou ao local e constatou que ela estava desacordada, com sinais de sangue. Os bombeiros foram acionados e declararam o óbito. Ela apresentava um ferimento causado por arma branca no pescoço.

“O veículo do ex-companheiro da mulher foi encontrado estacionado em outro local, levantando suspeitas sobre seu paradeiro. As autoridades foram acionadas para investigação e providências legais, incluindo a Polícia Civil e Científica. O corpo foi removido e as buscas pelo suspeito continuam”, diz o relatório.

