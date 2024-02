Mulher é agredida por companheira de homem após dormir com ele em Balneário Camboriú

Uma mulher foi agredida pela esposa de um homem após dormir com ele em Balneário Camboriú. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira, 6. A acordou na cama do homem sendo atacada pela companheira dele.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, a vítima, de 33 anos, relatou que estava em um bar, junto com sua prima, e que havia conhecido um homem do qual, posteriormente, decidiu ir para a casa dele.

Ela conta ainda que foi acordada por outra mulher (no caso a esposa do homem) lhe agredindo. Ela conseguiu fugir da residência e posteriormente caiu na rua.

Uma testemunha, outro homem, encontrou a mulher e então acionou as viaturas. Ela apresentava ferimentos e sangue no rosto. Quando a PM chegou no local, os bombeiros já realizavam o atendimento da vítima.

Consta no relatório que a vítima não se recordava do nome do homem com quem saiu, mas conseguiu identificar o edifício em que ele morava.

A PM então foi até o local e identificou o homem, de 45 anos, e sua companheira, de 25, tendo ela afirmado que chegou em casa e encontrou uma mulher deitada na sua cama junto com seu companheiro. Motivo pelo qual agrediu a vítima.

A autora das agressões foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia.

