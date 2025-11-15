Mulher é amarrada durante assalto em residência no bairro Volta Grande, em Brusque

Uma mulher de 61 anos foi vítima de um assalto dentro de casa na noite desta sexta-feira, 14, na rua Abraão de Souza e Silva, no bairro Volta Grande, em Brusque. A Polícia Militar foi acionada por volta das 21h15.

Segundo o relato da moradora aos policiais, ela estava na sala quando ouviu um barulho e, na sequência, três homens invadiram a residência.

O trio anunciou o assalto e exigiu informações sobre um possível cofre, além de armas e joias. Conforme a vítima, um dos criminosos usava máscara e outro estava armado com o que parecia ser um revólver.

Sob ameaça, os assaltantes levaram R$ 500 em dinheiro, quatro anéis de ouro, uma corrente de ouro com quatro pingentes, dois carregadores de celular, um Apple e um Samsung, uma caixa com bijuterias e um Honda HR-V EX CVT, de placas QIK-0640. Antes de fugir, o grupo amarrou a vítima com fita adesiva.

Durante o atendimento da ocorrência, o veículo roubado foi encontrado abandonado às margens da rodovia Ivo Silveira. A área foi isolada para perícia. A Polícia Militar segue na busca pelos autores.