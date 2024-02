Mulher é assassinada a tiros na frente do marido em Itajaí

Uma mulher de 37 anos foi assassinada com quatro tiros no bairro Cordeiros, em Itajaí, na noite desta terça-feira, 6. De acordo com o relato do marido da vítima, eles estavam no carro quando um homem se aproximou, abriu a porta e atirou na mulher. Ela foi levada para atendimento, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, o assassino não levou nenhum pertence da vítima. A motivação do crime não está esclarecida. A PM informou ainda que a mulher era natural de Itajaí e possuía histórico policial.

Uma testemunha disse que viu um homem gritando desesperadamente e, em seguida, entrou no carro. O marido afirmou aos policiais que o assassino ordenou que ele se afastasse antes de matar a esposa.

