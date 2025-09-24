Mulher é assassinada com tiro na cabeça pelo marido em Timbó

Uma mulher foi morta pelo esposo com um tiro na cabeça na noite desta terça-feira, 23, em Timbó. O crime aconteceu dentro de uma caminhonete.

A Polícia Militar encontrou a mulher, identificada como Edenir Goulart Bitencourt, de 54 anos, dentro de uma Ford Ranger com um ferimento grave na cabeça, causado por disparo de arma de fogo. O Samu e o Corpo de Bombeiros Militar prestaram atendimento médico e encaminharam a vítima ao Hospital Oase. Porém, ela não resistiu e morreu às 5h30 da manhã desta quarta-feira, 24.

Informações sobre o velório de Edenir não foram divulgadas até o momento da publicação desta matéria.

Segundo a investigação, os policiais localizaram o companheiro da vítima, um homem de 47 anos, escondido nos fundos de uma residência. Ele confessou ter feito os disparos após uma discussão motivada por ciúmes. No local, a polícia apreendeu um revólver e outras 13 munições intactas. De acordo com o delegado Aderlan Camargo, o casal estava junto há 17 anos.

O suspeito foi preso em flagrante por feminicídio e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Timbó para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Civil informou ainda que uma testemunha, funcionário do autor e que estava no veículo no momento do crime, confirmou que o homem cometeu o assassinato.

