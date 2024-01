Mulher é atacada com golpes de faca em Bombinhas

Uma mulher, de 35 anos, teve diversos ferimentos após ser atacada com golpes de faca. A tentativa de feminicídio aconteceu na rua Macaco, localizada no bairro Zé Amandio, em Bombinhas, no domingo, 31.

A vítima teve cortes na nuca, em ambas as mãos e perfurações no abdômen. Inicialmente, ela foi levada pelo Samu para uma Unidade de Pronto Atendimento local, mas devido aos ferimentos, a mulher teve que ser levada ao Hospital de Itajaí.

O autor do ataque, um homem de 38 anos, fugiu do local do crime, porém foi encontrado horas depois pela polícia em um local de mata. Ele também estava com ferimentos no braço e no peito. A faca utilizada no crime foi encontrada perto da casa do suspeito.

Não há informações sobre o que motivou o ataque e se o agressor e a vítima tinham alguma relação. O suspeito foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil de Itapema, para os procedimentos legais.

