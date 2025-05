Mulher é atropelada em Gaspar e sofre ferimentos na coluna

Uma mulher, de 25 anos, foi atropelada na noite de sábado, 24, na rua Hercílio Fides Zimmermann, nas proximidades do CTG Coração do Vale, em Gaspar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h30 e, ao chegar ao local, encontrou a vítima fora da pista, sentada em uma cadeira. Ela estava consciente e orientada, mas apresentava uma contusão na coluna e fratura dentária.

Após os primeiros socorros, a jovem foi encaminhada ao pronto-socorro de Gaspar para avaliação médica.

O veículo envolvido no atropelamento foi um Ford Fiesta branco, conduzido por um homem, de 48 anos, que não se feriu. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.