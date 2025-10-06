Mulher é atropelada na rodovia Antônio Heil, em Itajaí

Na noite do último domingo, 5, um atropelamento envolvendo uma mulher mobilizou equipes de atendimento na rodovia Antônio Heil, no bairro Itaipava, em Itajaí.

O acidente ocorreu por volta das 21h50 e resultou em ferimentos leves, levando a vítima a ser encaminhada a uma unidade de saúde.

Segundo informações da Polícia Militar, tratou-se de um atropelamento envolvendo um veículo Volkswagen Polo, conduzido por um homem de 48 anos.

O condutor trafegava no sentido Brusque-Itajaí quando atingiu uma mulher que saiu de um veículo parado no acostamento da rodovia.

A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico em unidade de saúde. Por isso, não foi possível obter seu relato. Além dela, mais ninguém se feriu.

A pista ficou parcialmente bloqueada durante o atendimento, mas foi liberada por volta de 0h15. O condutor passou pelo teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.

Não há relatos de testemunhas no local. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

