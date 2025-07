Mulher é atropelada por caminhonete no Dom Joaquim, em Brusque

Uma mulher de 43 anos foi atropelada por uma caminhonete no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 23. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a rua Ludovico Merico por volta das 16h.

No local, a vítima estava sentada às margens da via. Ela estava consciente e apresentava suspeita de fratura no pé esquerdo. O membro foi imobilizado, e ela foi colocada em uma maca rígida e, em seguida, encaminhada ao Hospital Azambuja.

A caminhonete era uma Ford Ranger, conduzida por uma mulher de 42 anos. Ela não se feriu e foi liberada no local.

