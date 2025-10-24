Mulher é atropelada por carro na faixa de pedestres no Santa Terezinha, em Brusque
Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira
Uma mulher foi atropelada por um carro na faixa de pedestres, no bairro Santa Terezinha, em Brusque, na tarde desta sexta-feira, 24. Segundo testemunhas, ela fraturou o braço e foi levada pelo Corpo de Bombeiros.
O acidente aconteceu por volta das 13h40, na rua Santos Dumont. Ainda conforme relatos, o carro, um Ford Focus prata, seguia no sentido Centro–bairro. O condutor do veículo permaneceu no local até a chegada dos bombeiros.
Testemunhas também informaram que a vítima tem cerca de 30 anos e sofreu outros ferimentos pelo corpo. Até a publicação, não havia informações oficiais do Corpo de Bombeiros.
*Colaboração: Vitor Souza
