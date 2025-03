Mulher é atropelada por carro no Jardim Maluche, em Brusque

Uma mulher, de 58 anos, foi atropelada por um carro na avenida Hugo Schlosser, no Jardim Maluche, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 11. O acidente aconteceu às 7h30.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, a mulher estava deitada na via. Ela relatava dores na região do quadril e apresentava escoriações pelo corpo.

Ela foi imobilizada em maca rígida com colar cervical e levada ao Hospital Azambuja. O carro era um Peugeot, conduzido por uma mulher de 45 anos. A motorista não se feriu e permaneceu no local do acidente até a chegada das autoridades.

