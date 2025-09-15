Mulher é atropelada por motocicleta no Santa Rita, em Brusque
Caso aconteceu na manhã desta segunda-feira
Uma mulher de 28 anos foi atropelada por uma motocicleta no bairro Santa Rita, em Brusque, na manhã desta segunda-feira, 15. Ela sofreu um ferimento no crânio e precisou ser imobilizada em uma maca rígida pelos bombeiros para ser levada ao hospital.
O acidente aconteceu por volta das 7h20, na rua Victor Meirelles. O condutor da moto, uma Honda CG preta, é um homem de 31 anos. Ele estava sem capacete e andando pela rua quando a equipe chegou, e disse não querer atendimento. Momentos depois, solicitou ser levado ao hospital devido a um derrame ocular no lado direito.
A garupa da moto era a esposa dele, de 37 anos. Ela estava deitada na rua, já sem capacete, e apresentava fratura exposta no cotovelo esquerdo. Ambos foram levados ao hospital.
