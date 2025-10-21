Mulher e criança são atropeladas por carro desgovernado no São Pedro, em Brusque

Uma mulher de 31 anos e uma menina de 11 ficaram feridas após serem atropeladas por um carro desgovernado na noite desta segunda-feira, 20, no bairro São Pedro, em Brusque. O caso foi registrado por volta das 21h49.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro Fiat Idea Adventure, de cor vermelha, teve o cabo do freio de mão rompido e acabou descendo o morro desgovernado e atingindo as duas vítimas. No momento da chegada das equipes, nenhuma delas estava debaixo do veículo.

A mulher foi encontrada sentada, consciente e orientada. Ela relatou que o carro passou sobre sua perna esquerda, que foi imobilizada no local. A vítima negou outras dores ou comorbidades. Já a menina apresentava um ferimento cortante de cerca de 3 centímetros na perna esquerda e se queixava de dor.

Segundo o relatório dos socorristas, o veículo pertence à família das vítimas. Ambas foram encaminhadas ao Hospital Azambuja.

Leia também:

1. Motorista é levado ao hospital após passar mal e bater em rolo compactador em Brusque

2. Tempo calmo em Brusque pode mudar com frente fria ainda em outubro

3. Motociclista chega a perder a consciência após queda na rodovia Antônio Heil, em Brusque

4. Petrobras reduz preço da gasolina a partir desta terça-feira; saiba novo valor do litro

5. Voz da Fenarreco, Ademir Moraes anuncia aposentadoria e se despede da festa após mais de 30 anos

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

