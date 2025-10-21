Mulher e criança são atropeladas por carro desgovernado no São Pedro, em Brusque
Carro chegou a passar por cima da perna de uma das vítimas
Uma mulher de 31 anos e uma menina de 11 ficaram feridas após serem atropeladas por um carro desgovernado na noite desta segunda-feira, 20, no bairro São Pedro, em Brusque. O caso foi registrado por volta das 21h49.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro Fiat Idea Adventure, de cor vermelha, teve o cabo do freio de mão rompido e acabou descendo o morro desgovernado e atingindo as duas vítimas. No momento da chegada das equipes, nenhuma delas estava debaixo do veículo.
A mulher foi encontrada sentada, consciente e orientada. Ela relatou que o carro passou sobre sua perna esquerda, que foi imobilizada no local. A vítima negou outras dores ou comorbidades. Já a menina apresentava um ferimento cortante de cerca de 3 centímetros na perna esquerda e se queixava de dor.
Segundo o relatório dos socorristas, o veículo pertence à família das vítimas. Ambas foram encaminhadas ao Hospital Azambuja.
