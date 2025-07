Mulher é detida após tentar sair de supermercado de Brusque com produtos escondidos em sacola

Uma idosa de 71 anos foi detida na manhã desta terça-feira, 29, ao tentar sair de um supermercado no Centro de Brusque com produtos escondidos em uma sacola. O caso ocorreu por volta das 10h30.

Ao chegar ao local, os policiais conversaram com o gerente do estabelecimento, que relatou que já havia suspeitas de que a mulher estaria cometendo furtos no local.

Nesta terça, funcionários flagraram a suspeita colocando diversos produtos em uma sacola particular que estava dentro do carrinho de compras.

Após passar pelo caixa, a mulher foi abordada pela equipe de segurança. Constatou-se que ela havia pago apenas por alguns itens visíveis no carrinho, enquanto outros, escondidos na sacola, não haviam sido registrados. Os produtos furtados somavam R$ 77,11.

