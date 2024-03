Mulher é encontrada morta debaixo de caminhão em rodovia do Norte catarinense

Uma mulher foi encontrada morta embaixo de um caminhão no km 27 da BR 280, em Araquari, na noite desta quinta-feira, 7.

Por volta de 19h30, os bombeiros se deslocavam para levar uma criança com intoxicação por água sanitária ao pronto-socorro quando foram alertados por pessoas na rodovia de que havia uma mulher embaixo de um caminhão, já sem sinais vitais.

Os socorristas verificaram a cena e confirmaram que ela estava morta, com múltiplas lesões, suspeita de politraumatismo e amputação de perna.

Os bombeiros acionaram a Polícia Científica e a Polícia Rodoviária Federal e foram orientados a não movimentar a vítima. As autoridades ainda não têm informações do que aconteceu no local.

