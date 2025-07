Mulher é encontrada morta dentro da própria casa em Rio do Sul, no Alto Vale; polícia investiga feminicídio

Uma mulher identificada como Ozany Pfleger, de 50 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência no bairro Santa Rita, em Rio do Sul, na tarde de sábado, 5. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito do crime foi preso horas depois. A Polícia Civil investiga o caso como possível feminicídio e apura se o autor mantinha algum tipo de relação com a vítima.

A equipe da PM foi acionada por volta das 17h e, ao chegar no local, observou pela janela do quarto que a mulher estava caída no chão, com ferimentos no rosto, possivelmente provocados por arma branca. Ao entrarem na casa, os policiais constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais.

O local foi isolado e a Polícia Civil e a Polícia Científica foram chamadas para fazer a perícia e recolher o corpo da vítima.

A partir das informações de testemunhas, os policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito enquanto ele circulava de carro pela cidade. Ele foi abordado, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.

O velório de Ozany ocorre no salão da Capela Santa Rita de Cássia.