Mulher é encontrada morta dentro de casa em Itapema
Ela tinha 57 anos
Uma mulher de 57 anos foi encontrada morta dentro de sua casa em Itapema, na tarde de segunda-feira, 4. O fato ocorreu no bairro Morretes.
A vitima, natural do Paraná, foi encontrada com sinais de violência, de acordo com a polícia.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h50 para atender, supostamente, uma ocorrência de feminicídio.
Ao chegarem no local, os policiais constataram o fato. Em seguida, foram acionados os órgãos competentes. As autoridades investigam o caso e mais informações devem ser divulgadas em breve.
Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje: