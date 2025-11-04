Mulher é encontrada morta dentro de casa em Itapema

Uma mulher de 57 anos foi encontrada morta dentro de sua casa em Itapema, na tarde de segunda-feira, 4. O fato ocorreu no bairro Morretes.

A vitima, natural do Paraná, foi encontrada com sinais de violência, de acordo com a polícia.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h50 para atender, supostamente, uma ocorrência de feminicídio.

Ao chegarem no local, os policiais constataram o fato. Em seguida, foram acionados os órgãos competentes. As autoridades investigam o caso e mais informações devem ser divulgadas em breve.

Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

