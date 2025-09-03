Mulher é encontrada morta no meio de calçada em Camboriú

Uma mulher foi encontrada morta no meio de uma calçada em Camboriú, na manhã desta quarta-feira, 3. O caso ocorreu no bairro Conde Vila Verde.

Informações preliminares obtidas pela Rádio Menina são de que a vítima estava com as calças abaixadas e com marcas de violência no rosto.

A mulher teria entre 30 e 40 anos. Conforme a Polícia Militar, não foram encontrados documentos de identificação.

Os policiais também não puderam identificar a causa da morte, assim, acionaram a Polícia Civil e a Polícia Científica para os procedimentos cabíveis.

