Mulher é encontrada morta no meio de calçada em Camboriú
Informações preliminares são de que ela foi encontrada com marcas de violência
Uma mulher foi encontrada morta no meio de uma calçada em Camboriú, na manhã desta quarta-feira, 3. O caso ocorreu no bairro Conde Vila Verde.
Informações preliminares obtidas pela Rádio Menina são de que a vítima estava com as calças abaixadas e com marcas de violência no rosto.
A mulher teria entre 30 e 40 anos. Conforme a Polícia Militar, não foram encontrados documentos de identificação.
Os policiais também não puderam identificar a causa da morte, assim, acionaram a Polícia Civil e a Polícia Científica para os procedimentos cabíveis.
