Mulher é esfaqueada pelo companheiro após briga em Gaspar

Uma mulher, de 49 anos, foi esfaqueada diversas vezes pelo companheiro na tarde deste sábado, 20, após uma briga de casal. O caso de tentativa de feminicídio ocorreu por volta das 16h20, na rua Oriente, no bairro Sete de Setembro, em Gaspar.

Briga de casal

De acordo com o relatório da Polícia Militar, testemunhas informaram que o casal estava em uma residência de amigos e que momentos antes teriam tido uma discussão. Em determinado momento, o autor desferiu quatro golpes de faca na vítima.

A mulher foi socorrida pelas equipes do Corpo de Bombeiros, Arcanjo 03 e Samu e levada ao hospital. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava desorientada e em choque hipovolêmico, pois havia perdido grande quantidade de sangue. Após os atendimentos iniciais, ela foi encaminhada e assistida pela equipe médica do arcanjo 03 para o Hospital Santa Isabel.

Autor se entregou

Ainda segundo a PM, o agressor se entregou para a equipe policial, confessou o crime e foi preso. A faca utilizada na tentativa de feminicídio foi localizada na residência dele, que fica perto do local do crime.

O homem foi conduzido a Central de Plantão Policial (CPP) para os procedimentos

cabíveis. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas nos relatórios.