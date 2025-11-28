Mulher é estrangulada até a morte com calça jeans pelo ex-namorado em Chapecó

Uma mulher de 27 anos foi estrangulada até a morte com uma calça jeans pelo ex-namorado em Chapecó no dia 11 de agosto. Na quinta-feira, 27, a Polícia Civil divulgou detalhes do crime obtidos por meio de uma longa investigação.

Inicialmente, o caso foi tratado apenas como morte suspeita, sem confirmação de crime ou definição de sua tipificação. Porém, com o avanço das apurações, foi possível concluir que se tratou de feminicídio.

O corpo da vítima foi encontrado em sua cama com uma calça jeans enrolada no pescoço, formando um tipo de garrote com nó apertado. A perícia apontou que a causa da morte foi estrangulamento.

Durante a análise do local e do veículo da vítima, que estava nas proximidades, a polícia encontrou grande quantidade de drogas: mais de 20 quilos de maconha, mais de 2 quilos de cocaína e pouco mais de 1 quilo de crack.

A polícia identificou um homem de 33 anos que rondava a casa da vítima na madrugada do crime. Ele é ex-namorado da mulher e morava em Chapecó. A prisão temporária dele foi decretada a pedido da autoridade policial.

No dia 15 de outubro, ele foi detido temporariamente e afirmou em interrogatório que teria ido ao local apenas para comprar maconha, negando autoria do crime.

No entanto, a investigação comprovou que o ex-namorado foi o responsável pela morte, motivado pela recusa da vítima em reatar o relacionamento.

O caso segue para a reta final, com a conclusão de alguns laudos periciais pendentes e previsão de encerramento nos próximos dias. O homem permanece preso à disposição do Judiciário.

Leia também:

1. Brusque acima de 30°C: temporais entram na previsão do fim de semana

2. Brusque vence duas medalhas de ouro no taekwondo nos Jasc

3. Jornalistas de O Município são premiados no 4º Prêmio Águas de Jornalismo Ambiental

4. Catarina Kasten: caso de mulher morta em Florianópolis fez polícia reabrir investigação de estupro contra idosa

5. João Felix é o segundo reforço do Brusque para 2026



Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

