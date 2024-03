Mulher é indenizada após instrumento cirúrgico ser deixado no abdômen no Norte catarinense

Uma moradora de Joinville, no Norte de Santa Catarina, obteve indenização após equipe médica esquecer um instrumento cirúrgico dentro do abdômen dela durante cirurgia. O caso ocorreu em 2012, em um procedimento de pieloplastia no Hospital Municipal São José.

Conforme o defensor público Djoni Luiz Gilgen Benedete, da 1ª Defensoria Pública de Joinville, durante a cirurgia a ponta do instrumental utilizado quebrou e não foi encontrada.

Depois, em um exame de raio-x foi descoberto que o objeto havia ficado dentro do abdômen da paciente. Em consulta, o cirurgião afirmou que o instrumento seria absorvido pelo corpo da mulher.

Na decisão, foi determinada a indenização à paciente por danos morais pelo Município de Joinville e pelo Hospital Municipal São José.

