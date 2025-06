Mulher é levada ao hospital após acidente entre carros no Imigrantes, em Guabiruba

Uma mulher de 26 anos foi levada ao Hospital Azambuja após um acidente envolvendo dois carros no bairro Imigrantes, em Guabiruba, na manhã deste sábado, 28. A colisão ocorreu por volta das 10h20, na rua dos Imigrantes.

Um dos veículos era um Ford Ka, com placas de Guabiruba, conduzido por um homem de 36 anos. O outro, um Renault Sandero, com placas de Brusque, também era dirigido por um homem. Nenhum dos motoristas se feriu e ambos permaneceram no local aguardando a Polícia Militar.

A mulher estava no banco do carona do Ford Ka. Segundo os bombeiros, ela utilizava cinto de segurança e relatou dores na coluna. Foi imobilizada e encaminhada ao hospital. A dinâmica do acidente não foi divulgada pelos bombeiros.