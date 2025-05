Mulher é levada ao hospital após acidente entre duas motos em Brusque

Uma motociclista de 33 anos foi levada ao Hospital Azambuja após um acidente envolvendo outra moto no Centro de Brusque. A colisão ocorreu na rua João Genézio Goedert, por volta das 10h30 da quinta-feira, 29.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a mulher estava sentada na via, com sinais vitais estáveis. Ela relatava dor no joelho, onde havia um edema, e apresentava escoriações na lombar.

A vítima conduzia uma Honda Biz. A outra motociclista, de 28 anos, não se feriu. Não foi divulgada a dinâmica do acidente

